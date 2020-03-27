Ленты и патрули. Смольный рассказал, как собирается закрыть парки и скверы от горожан

Те петербургские парки, где нет забора, Смольный намерен на неделю обнести оградой. Ранее правительство закрыло их для посещения.

Как сообщили «Фонтанке» 27 марта в комитете по благоустройству, будет обеспечено леерное ограждение тех зеленых объектов из утвержденного перечня, которые имеют частичное ограждение. «На территориях будут организованы дежурные отряды садово-парковых предприятий, которые будут следить за порядком на территории», — добавили в комблаге.

Напомним, накануне Смольный ввел ряд ограничений с 28 марта по 5 апреля, цель которых — оставить людей дома на нерабочую неделю. Среди прочего закрыты для посещения парки, скверы и сады.