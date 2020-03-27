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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 18:37
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В Петербурге утром в некоторые продуктовые будут пускать только пенсионеров

Ретейлеры Петербурга выделят специальные часы для пенсионеров, чтобы снизить их риск заражения коронавирусом. Молодым придётся подождать.

Так, розничная сеть «О`Кей» 27 марта сообщила об утренних ограничениях на вход в свои гипермаркеты.

«В первый час работы наших гипермаркетов мы будем пускать в магазины только по пенсионным удостоверениям, чтобы пожилые люди могли купить все, что необходимо, в комфортных для них условиях. Мы проследим, чтобы в торговом зале одновременно находилось не более 50 человек», — рассказали в «О`Кее». И добавили, что кому-то из более молодых клиентов это правило может не понравиться, и попросили отнестись к нему с пониманием.

В «Ленте» заявили, что с 28 марта выделят не менее одной кассы во всех своих магазинах, чтобы в утренние часы с 08:00 до 11:00 покупатели пожилого возраста, инвалиды, многодетные родители и матери-одиночки могли избежать очередей.

Просит молодых не ходить в магазины по понедельникам и четвергам до 10:00 и «Пятерочка». Приоритет в это время будет у пенсионеров.

Читайте о том, какие еще ограничения будут действовать в Петербурге в нашем разборе длинной выходной недели.

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Комментарии (10)

AndreyJA
"выделят специальные часы для пенсионеров, чтобы снизить их риск заражения коронавирусом. Молодым придётся подождать." а в остальные часы их не пускать! просто не пускать... нечего разносить заразу.
Вадим Басков
Ну вообще-то это противозаконно. Обязательно должна быть ссылка на документ Государственной власти.
klapaucius
Особенно радует ограничение 50 человек, т.е. все, кто не попали, будут толпиться на маленьком пятачке у входа.
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