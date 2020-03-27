В Петербурге утром в некоторые продуктовые будут пускать только пенсионеров

«В первый час работы наших гипермаркетов мы будем пускать в магазины только по пенсионным удостоверениям, чтобы пожилые люди могли купить все, что необходимо, в комфортных для них условиях. Мы проследим, чтобы в торговом зале одновременно находилось не более 50 человек», — рассказали в «О`Кее». И добавили, что кому-то из более молодых клиентов это правило может не понравиться, и попросили отнестись к нему с пониманием.

Так, розничная сеть «О`Кей» 27 марта сообщила об утренних ограничениях на вход в свои гипермаркеты.

В «Ленте» заявили, что с 28 марта выделят не менее одной кассы во всех своих магазинах, чтобы в утренние часы с 08:00 до 11:00 покупатели пожилого возраста, инвалиды, многодетные родители и матери-одиночки могли избежать очередей.

Просит молодых не ходить в магазины по понедельникам и четвергам до 10:00 и «Пятерочка». Приоритет в это время будет у пенсионеров.

Читайте о том, какие еще ограничения будут действовать в Петербурге в нашем разборе длинной выходной недели.