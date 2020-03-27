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27.03.2020 18:50
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Деньги только для коронавируса. Смольный хочет отказаться от посторонних госзакупок

Финансовый блок Смольного рекомендовал отказаться от всех госзакупок, не связанных с противоэпидемиологическими мероприятиями и жизнеобеспечением. Бюджет готовят к весенней корректировке.

О том, что всем распорядителям бюджетных средств рекомендовано отложить свои планы по закупкам, «Фонтанке» 27 марта рассказал вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, на данный момент это именно предложение; рекомендовано осуществлять закупки, только напрямую связанные с жизнеобеспечением.

Ранее стало известно, что в связи с эпидемией коронавируса бюджет 2020 года подвергнут весенней корректировке. Выпадающие доходы сейчас прогнозируются на уровне 60 млрд рублей. В частности, есть предложение отложить транспортную реформу, а также изыскать средства на поддержку бизнеса, который пострадает от эпидемии и противовирусных мер.

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