КРТИ выбрал подрядчиков для ремонта дорог в трех районах Петербурга

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры подвел итоги аукционов на ремонт дорог в Петроградском, Петродворцовом и Красносельском районах города.

Как сообщает комитет 27 марта, первый лот (улица Профессора Попова, Бармалеева улица, Песочная набережная от улицы Даля до Левашовского проспекта и улица Куйбышева от Троицкой площади до Петроградской набережной) достался ООО «Экспресс-строй». Сумма контракта — 193 млн рублей.

Два других района отдавали одним куском за 468 млн. Ремонт здесь выполнит постоянный подрядчик Смольного — «АБЗ-Дорстрой». В списке Санкт-Петербургское шоссе от проспекта Буденного до улицы Алексеевской и улица Пограничника Гарькавого.