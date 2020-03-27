КРТИ выбрал подрядчиков для ремонта дорог в трех районах Петербурга

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры подвел итоги аукционов на ремонт дорог в Петроградском, Петродворцовом и Красносельском районах города.
Как сообщает комитет 27 марта, первый лот (улица Профессора Попова, Бармалеева улица, Песочная набережная от улицы Даля до Левашовского проспекта и улица Куйбышева от Троицкой площади до Петроградской набережной) достался ООО «Экспресс-строй». Сумма контракта — 193 млн рублей.
Два других района отдавали одним куском за 468 млн. Ремонт здесь выполнит постоянный подрядчик Смольного — «АБЗ-Дорстрой». В списке Санкт-Петербургское шоссе от проспекта Буденного до улицы Алексеевской и улица Пограничника Гарькавого.
Ранее «Фонтанка» рассказывала об адресной программе ремонта дорог, которую Смольный разработал на ближайшие 3 года. В списке на 2020 год значилось порядка 170 адресов. По расчетам КРТИ, на исполнение указа президента о приведении дорог в нормативное состояние ему надо порядка 12 млрд рублей ежегодно. Однако в бюджет на 2020 год заложено 7 млрд на текущий ремонт и 1,3 млрд — на капитальный.