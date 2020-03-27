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27.03.2020 17:29
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Смольный забирает причалы. Дебаркадеры на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта перешли в собственность Петербурга

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) оформил в собственность Петербурга причальные комплексы с дебаркадерами «Каспий» и «Ладога», расположенные на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 27 марта.

Ранее объекты находились в федеральной собственности. Акт приема-передачи подписан между КИО и Межрегиональным территориальным управлением Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сейчас идет регистрация права государственной собственности Санкт-Петербурга.

Получив дебаркадеры, Смольный собирается провести их реконструкцию.

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Комментарии (3)

radon
Петерург
radon
Петербург... Корректор, где ты?
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