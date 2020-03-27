В Финляндии число заразившихся коронавирусом превысило 1000, семь человек погибли
В Финляндии лабораторно подтверждено 1025 случаев инфицирования COVID-19, сообщает 27 марта Национальный институт здравоохранения и соцобеспечения страны THL.
К утру пятницы было госпитализировано 108 больных, из них 32 находятся в отделениях интенсивной терапии. От коронавирусной инфекции умерли семь человек.
«Фактическое число случаев заражения COVID-19 в Финляндии, вероятно, выше, чем сообщается, поскольку не все люди с легкими симптомами или без них сдают анализы», — говорится в сообщении THL. Всего проанализировано 18 000 проб.
Финляндия в полночь изолирует столичный регион Уусимаа, контроль за движением на въезд и выезд, которое разрешено лишь в крайних случаях, осуществляют полиция и военные. Поезда и автобусы будут поддерживать сообщение между Уусимаа и остальной страной.
STT: Регион Уусимаа изолируют в полночь https://t.co/F7caCuXBLv— Yle Novosti (@ylenovosti) March 27, 2020
Virka-apu on tuttua joukko-osastoille. Valmius nyt 100% #PSPR on harjoitellut ahkerasti mm liikenteenohjausta; huomioliivit sekä pysäytysmerkit on pakattu! Positiivinen mieli varusmiehillä; ollaan yhdessä koko maan, ihmisten ja turvallisuuden asialla. Pärjätään kyllä! #maavoimat pic.twitter.com/yuusssAZS9— Maavoimat (@Maavoimat) March 27, 2020
Хирургическую больницу в Хельсинки перепрофилируют для помощи больным коронавирусной инфекцией, передаёт Yle.
В стране введён режим ЧС, границы закрыты.