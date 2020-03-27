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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 17:06
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В Финляндии число заразившихся коронавирусом превысило 1000, семь человек погибли

В Финляндии лабораторно подтверждено 1025 случаев инфицирования COVID-19, сообщает 27 марта Национальный институт здравоохранения и соцобеспечения страны THL.

К утру пятницы было госпитализировано 108 больных, из них 32 находятся в отделениях интенсивной терапии. От коронавирусной инфекции умерли семь человек.

Фото: https://experience.arcgis.com/

«Фактическое число случаев заражения COVID-19 в Финляндии, вероятно, выше, чем сообщается, поскольку не все люди с легкими симптомами или без них сдают анализы», — говорится в сообщении THL. Всего проанализировано 18 000 проб.

Финляндия в полночь изолирует столичный регион Уусимаа, контроль за движением на въезд и выезд, которое разрешено лишь в крайних случаях, осуществляют полиция и военные. Поезда и автобусы будут поддерживать сообщение между Уусимаа и остальной страной.

Хирургическую больницу в Хельсинки перепрофилируют для помощи больным коронавирусной инфекцией, передаёт Yle.

В стране введён режим ЧС, границы закрыты.

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