Под Петербургом развернули военные хлебозаводы. Режим карантина контролируют полиция Минобороны и дроны
На полигонах Западного военного округа работу в условиях пандемии отрабатывают военнослужащие материально-технического обеспечения. Соблюдение карантинного режима контролируют с земли и с воздуха.
Как сообщили в пресс-службе ЗВО 27 марта, в Ленинградской, Нижегородской и Воронежской областях развёрнуты полевые хлебозаводы, кухни и банно-прачечные комбинаты, организован централизованный подвоз воды.
Эта система позволит обеспечить всем необходимым личный состав, который задействован в масштабной проверке вооружённых сил к противостоянию коронавирусной инфекции.
Чтобы купировать «заражение», на полигоны не пускают людей и разворачивают технику. Режим карантина контролируют военные полицейские, которые патрулируют территорию, задействовав беспилотные летательные аппараты.
Проверка того, как военные в случае необходимости будут защищать Россию от коронавируса, проходит с 25 по 28 марта по распоряжению верховного главнокомандующего Владимира Путина. Под Петербургом уже создали группировку войск для борьбы с невидимым противником. Колонну с военной техникой в городе водители могли наблюдать накануне утром.