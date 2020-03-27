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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 16:25
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Под Петербургом развернули военные хлебозаводы. Режим карантина контролируют полиция Минобороны и дроны

На полигонах Западного военного округа работу в условиях пандемии отрабатывают военнослужащие материально-технического обеспечения. Соблюдение карантинного режима контролируют с земли и с воздуха.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО 27 марта, в Ленинградской, Нижегородской и Воронежской областях развёрнуты полевые хлебозаводы, кухни и банно-прачечные комбинаты, организован централизованный подвоз воды.

Эта система позволит обеспечить всем необходимым личный состав, который задействован в масштабной проверке вооружённых сил к противостоянию коронавирусной инфекции.

Чтобы купировать «заражение», на полигоны не пускают людей и разворачивают технику. Режим карантина контролируют военные полицейские, которые патрулируют территорию, задействовав беспилотные летательные аппараты.

Проверка того, как военные в случае необходимости будут защищать Россию от коронавируса, проходит с 25 по 28 марта по распоряжению верховного главнокомандующего Владимира Путина. Под Петербургом уже создали группировку войск для борьбы с невидимым противником. Колонну с военной техникой в городе водители могли наблюдать накануне утром.

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Комментарии (2)

"..военные в случае необходимости будут защищать Россию от коронавируса".. Носители вируса - это население России. Военные будут противостоять (убивать?) больным? Ах,сорри," защищать Россию"?.....
Barmaley_5e4d0211d3423
Как Wǔhàn Питер войска закроют?
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