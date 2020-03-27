Коронавирус забрал жизнь у 16-летней. Она стала самой юной погибшей от COVID-2019 во Франции

Новая коронавирусная инфекция (COVID-2019) забрала жизнь у 16-летней жительницы Франции. Об этом 27 марта сообщило L’Express.



По информации новостного издания, юная француженка почувствовала недомогание на прошлой неделе. Сначала у неё появился кашель, затем она стала задыхаться, после чего ей потребовалась госпитализация.

В больнице пациентка прошла тестирование на коронавирус. Результаты оказались положительными. Через несколько дней она скончалась, став самой молодой жертвой COVID-2019 во Франции.