Коронавирус забрал жизнь у 16-летней. Она стала самой юной погибшей от COVID-2019 во Франции
Новая коронавирусная инфекция (COVID-2019) забрала жизнь у 16-летней жительницы Франции. Об этом 27 марта сообщило L’Express.
По информации новостного издания, юная француженка почувствовала недомогание на прошлой неделе. Сначала у неё появился кашель, затем она стала задыхаться, после чего ей потребовалась госпитализация.
В больнице пациентка прошла тестирование на коронавирус. Результаты оказались положительными. Через несколько дней она скончалась, став самой молодой жертвой COVID-2019 во Франции.
Отметим, по словам родственников погибшей, у неё не было никаких хронических заболеваний, которые могли бы привести к летальному исходу.
Напомним, ранее количество заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в полмиллиона. В России их стало более тысячи.
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