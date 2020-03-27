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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 16:05
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Коронавирус забрал жизнь у 16-летней. Она стала самой юной погибшей от COVID-2019 во Франции

Новая коронавирусная инфекция (COVID-2019) забрала жизнь у 16-летней жительницы Франции. Об этом 27 марта сообщило L’Express.

По информации новостного издания, юная француженка почувствовала недомогание на прошлой неделе. Сначала у неё появился кашель, затем она стала задыхаться, после чего ей потребовалась госпитализация.

В больнице пациентка прошла тестирование на коронавирус. Результаты оказались положительными. Через несколько дней она скончалась, став самой молодой жертвой COVID-2019 во Франции.

Отметим, по словам родственников погибшей, у неё не было никаких хронических заболеваний, которые могли бы привести к летальному исходу.

Напомним, ранее количество заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в полмиллиона. В России их стало более тысячи.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране и в Петербурге.

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