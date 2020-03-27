В последние дни марта ремонт тротуара, работы на коммуникациях и подготовка к фасадным работам внесут изменения в схему организации движения в Петербурге. Ограничения ждут четыре улицы в Центральном и Выборгском районах города.



Как сообщает 27 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 29 марта по 24 мая будет ограничено движение транспорта по Гангутской улице от набережной реки Фонтанки до Соляного переулка. АО «ПО «Возрождение» отремонтирует там тротуар.