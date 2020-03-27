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27.03.2020 14:48
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В Петербурге ограничат движение по четырем адресам. На набережной канала Грибоедова — до июня

В последние дни марта ремонт тротуара, работы на коммуникациях и подготовка к фасадным работам внесут изменения в схему организации движения в Петербурге. Ограничения ждут четыре улицы в Центральном и Выборгском районах города.

Как сообщает 27 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 29 марта по 24 мая будет ограничено движение транспорта по Гангутской улице от набережной реки Фонтанки до Соляного переулка. АО «ПО «Возрождение» отремонтирует там тротуар.

Фото: ГАТИ Петербурга

С 30 марта по 26 апреля ООО «ПетербургГаз» для прокладки газопровода ограничит движение по улице Александра Матросова на участке от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной.

Фото: ГАТИ Петербурга

А с 31 марта и тоже по 26 апреля закрывается проезд по Ярославскому проспекту от Забайкальской улицы до Скобелевского проспекта. АО «Стройинвест» продолжит работы по строительству теплосети.

Фото: ГАТИ Петербурга

Кроме того, с 31 марта ограничат движение транспорта по набережной канала Грибоедова у дома 2 по Конюшенной площади. ООО «ПО «УСП-МОНОЛИТ» разместит там фасадные леса и пешеходную галерею. Ограничения продлятся до 1 июня.

Фото: ГАТИ Петербурга

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