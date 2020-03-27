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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 13:54
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Число больных коронавирусом в Белоруссии подобралось к первой сотне

Число официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Белоруссии достигло 94 человек. Население продолжают тестировать на СOVID-19.

Статистику 27 марта приводит РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения республики. Два дня назад в стране пневмонию нового типа обнаружили у 86 пациентов. Это не единственная вспышка за последние дни: к пятнице число официально зарегистрированных случаев болезни также резко возросло на Украине. Со 156 до 218 человек за сутки.

За событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, Петербурге «Фонтанка» продолжает следить онлайн.

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Комментарии (1)

Pilat
Ну, я думаю Батька должен срочно обратиться к ЕС за помощью. Срочно. Ему там помогут.
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