Число больных коронавирусом в Белоруссии подобралось к первой сотне

Число официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Белоруссии достигло 94 человек. Население продолжают тестировать на СOVID-19.

Статистику 27 марта приводит РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения республики. Два дня назад в стране пневмонию нового типа обнаружили у 86 пациентов. Это не единственная вспышка за последние дни: к пятнице число официально зарегистрированных случаев болезни также резко возросло на Украине. Со 156 до 218 человек за сутки.

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