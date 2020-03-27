С лекарств не сняли интернет-карантин. Дистанционная торговля безрецептурными препаратами не заработала
Дистанционная торговля безрецептурными лекарственными препаратами в Петербурге пока не заработала, об этом рассказали «Фонтанке» участники рынка.
На данный момент сайты крупнейшего ретейлера «Ригла» позволяют оформить заказ только через самовывоз. «Эркафарм» (сеть «Озерки») предлагает оформить заказ через площадку superapteka.ru, там предлагается опция курьерской доставки, но фактически оформить заказ нельзя, так как не удается ввести адрес. Площадки zdravcity.ru и asna.ru также предлагают забрать заказ только в пунктах самовывоза.
Заказать препараты с доставкой домой предлагает только Ozon, которая начала предлагать такую услугу еще в 2018 году.
При этом некоторые аптечные сети (к примеру, «36,6» и «Горздрав») готовы закрывать и обычные торговые точки в ТЦ, если не смогут договориться о снижении арендной платы.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств, потребовав не допустить контрафакта в этой сфере после введения указанной меры.
О том, что дистанционная продажа безрецептурных лекарств России может начаться с 27 марта 2020 года, говорилось в плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденном премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Ответственными исполнителями были назначены Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития России.
Но, как пояснили «Фонтанке» участники рынка, в указе президента лишь предлагалось внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу. Такими изменениями могли бы стать поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», которые сейчас рассматривает Госдума. На прошлой неделе проект вернули на доработку, чтобы сразу включить в него и рецептурные лекарства. Второе чтение законопроекта может состояться 31 марта.
В сети «Университетская аптека» сообщили, что не будут сами заниматься доставкой, но ведут переговоры с партнерами — службами доставки продуктов из магазинов. «У них есть все необходимые сертификаты и оборудование для соблюдения температурных режимов», — пояснила директор ретейлера Ольга Липина. Заказ можно будет сделать через сайт аптеки или через сайт партнеров — супермаркетов, рядом с которыми находятся пункты «Университетской аптеки». По словам Липиной, технически компания будет готова к дистанционной продажей через две недели, но ждет необходимых разъяснений от властей.
В частности открытым остается вопрос, нужно ли службам доставки получать лицензию на осуществление фармдеятельности, а также соответствующее разрешение Росздравнадзора, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Сейчас безрецептурные лекарства на дом доставляет Ozon. Компания получила аптечную лицензию еще в 2018 году. Как ранее поясняли в компании, фактический отпуск лекарств производит аптечный пункт. Доставка курьером выполняется на основании договора, подписанного между клиентом и неким ООО «Вестовой», которое совершает действия от имени заказчика, в том числе по ознакомлению с заказанным товаром, покупке и передаче. Но другие участники рынка опасаются применять такую схему и ждут официального законодательного разрешения торговать лекарствами через Интернет.