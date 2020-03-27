С лекарств не сняли интернет-карантин. Дистанционная торговля безрецептурными препаратами не заработала

На данный момент сайты крупнейшего ретейлера «Ригла» позволяют оформить заказ только через самовывоз. «Эркафарм» (сеть «Озерки») предлагает оформить заказ через площадку superapteka.ru, там предлагается опция курьерской доставки, но фактически оформить заказ нельзя, так как не удается ввести адрес. Площадки zdravcity.ru и asna.ru также предлагают забрать заказ только в пунктах самовывоза.

Дистанционная торговля безрецептурными лекарственными препаратами в Петербурге пока не заработала, об этом рассказали «Фонтанке» участники рынка.

Заказать препараты с доставкой домой предлагает только Ozon, которая начала предлагать такую услугу еще в 2018 году.

При этом некоторые аптечные сети (к примеру, «36,6» и «Горздрав») готовы закрывать и обычные торговые точки в ТЦ, если не смогут договориться о снижении арендной платы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств, потребовав не допустить контрафакта в этой сфере после введения указанной меры.

О том, что дистанционная продажа безрецептурных лекарств России может начаться с 27 марта 2020 года, говорилось в плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденном премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Ответственными исполнителями были назначены Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития России.

Но, как пояснили «Фонтанке» участники рынка, в указе президента лишь предлагалось внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу. Такими изменениями могли бы стать поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», которые сейчас рассматривает Госдума. На прошлой неделе проект вернули на доработку, чтобы сразу включить в него и рецептурные лекарства. Второе чтение законопроекта может состояться 31 марта.