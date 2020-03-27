Мишустин пообещал всем регионам «жесткие меры» против коронавируса по московскому образцу

Премьер-министр России считает, что введенные в столице жесткие меры https://www.fontanka.ru/2020/03/26/69052474/ необходимо распространить по всей стране.



«Во всех регионах на следующую неделю надо распространить жесткие ограничения, принятые в Москве», — об этом Михаил Мишустин рассказал 27 марта во время заседания оперштаба, которое транслировал телеканал «Россия 24».



Он попросил россиян отнестись с пониманием к принимаемым властями ограничениям. Премьер также отметил, что в Россию вирус пришел позже, поэтому «удалось выиграть время» и возможность использовать опыт иностранцев.

