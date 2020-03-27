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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 13:09
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Мишустин пообещал всем регионам «жесткие меры» против коронавируса по московскому образцу

Премьер-министр России считает, что введенные в столице жесткие меры https://www.fontanka.ru/2020/03/26/69052474/ необходимо распространить по всей стране.

«Во всех регионах на следующую неделю надо распространить жесткие ограничения, принятые в Москве», — об этом Михаил Мишустин рассказал 27 марта во время заседания оперштаба, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Он попросил россиян отнестись с пониманием к принимаемым властями ограничениям. Премьер также отметил, что в Россию вирус пришел позже, поэтому «удалось выиграть время» и возможность использовать опыт иностранцев.

Он также отметил, что вступительные экзамены в российские вузы могут перенести из-за пандемии.

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Комментарии (3)

***_555
Угроза реальна? Тогда срочно вводить жёсткие ограничения по всей стране. И финансовую поддержку.
Угрозы нет? К чему тогда словоблудие и полумеры?
Vasilis
Вперед всей страной в электронный концлагерь
OldObyvatel
О каком опыте он говорит? О повышении налогов? Сразу видно - налоговик, привык по чужим карманам мелочь тырыть. Что-то на богатеньких и не пытается наехать, взыскующий наш.
Столицу закрыть - эту обитель зла, отуда вся зараза.
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