Авария с участием трех машин собрала на юге кольцевой автодороги Петербурга самую длинную полуденную пробку за всю неделю. Сейчас движение восстановили, но пробка еще не рассосалась.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 11:20 на 61-м километре внутреннего кольца, в районе развязки с Софийской улицей, столкнулись три легковых автомобиля. Со слов очевидцев, одним из участников аварии стала инкассаторская машина.

Информации о пострадавших в ДТП не поступало. Поврежденные машины перекрыли вторую, четвертую и частично третью полосы движения. Для очистки проезжей части на место приезжали представители обслуживающей дорогу подрядной организации. В результате на КАД собралась пробка порядка 6 километров.