Три легковушки закупорили 2,5 полосы на КАД и собрали пробку почти в 7 километров
Авария с участием трех машин собрала на юге кольцевой автодороги Петербурга самую длинную полуденную пробку за всю неделю. Сейчас движение восстановили, но пробка еще не рассосалась.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 11:20 на 61-м километре внутреннего кольца, в районе развязки с Софийской улицей, столкнулись три легковых автомобиля. Со слов очевидцев, одним из участников аварии стала инкассаторская машина.
Информации о пострадавших в ДТП не поступало. Поврежденные машины перекрыли вторую, четвертую и частично третью полосы движения. Для очистки проезжей части на место приезжали представители обслуживающей дорогу подрядной организации. В результате на КАД собралась пробка порядка 6 километров.
По данным «Яндекс.Пробок», на 11:45 длина затора составляла 6,7 километра. Пробка тянулась от Октябрьской набережной по вантовому мосту до поста ГИБДД, и вместо 6 минут проезд этого участка занимал 44.
Как уточнили в Упрдоре, к 12 часам все аварийные машины с места ДТП уехали, сейчас движение организовано в штатном режиме. Но «Яндекс.Пробки» все еще показывают, что движение на внутреннем кольце затруднено — пробка сместилась, и теперь плотно между вантовым мостом и Мурманским шоссе.