Возгорание произошло на строительной площадке в Красносельском районе Петербурга 27 марта. Пожар оставил без временного жилья рабочих.

Видеозаписью пожара на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев незадолго до полудня поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Горели бытовки, установленные рядом со строящимся жилым комплексом «Огни залива». Судя по видео, один из модулей сгорел полностью.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что справились с огнём за двадцать минут. «Работали два расчёта, горел мусор», — уточнили в ведомстве. Без пострадавших обошлось.