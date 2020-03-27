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27.03.2020 12:26
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На проспекте Героев тушили пожар на стройке жилого комплекса с провидческим названием

Возгорание произошло на строительной площадке в Красносельском районе Петербурга 27 марта. Пожар оставил без временного жилья рабочих.

Видеозаписью пожара на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев незадолго до полудня поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Горели бытовки, установленные рядом со строящимся жилым комплексом «Огни залива». Судя по видео, один из модулей сгорел полностью.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что справились с огнём за двадцать минут. «Работали два расчёта, горел мусор», — уточнили в ведомстве. Без пострадавших обошлось.

Жилой комплекс на проспекте Героев возводит компания «БФА-Девелопмент». Часть домов заселены, ещё два комплекса готовятся вводить в эксплуатацию в этом году.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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