ВОЗ рассказала, как оставаться физически активным на домашнем карантине. Тем, у кого нет места для ходьбы, рекомендовано стоять

Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации, как оставаться физически активным в условиях домашнего карантина. Советы самоизолированным жителям стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, 27 марта появились на официальном сайте ВОЗ.



Как следует из опубликованной информации, в течение дня очень важно делать короткие разминки. Они могут представлять собой не только комплекс физических упражнений, но и, например, танцы или активные игры с детьми.



Специалисты подчеркнули, что даже в условиях ограниченного пространства необходимо искать любую возможность для ходьбы. Если её нет совсем, то надо хотя бы стоять. Чтобы этот процесс не был совсем скучным, его можно совмещать с выполнением работы, разговорами по телефону или чтением книг.

