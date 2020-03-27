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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 11:07
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ВОЗ рассказала, как оставаться физически активным на домашнем карантине. Тем, у кого нет места для ходьбы, рекомендовано стоять

Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации, как оставаться физически активным в условиях домашнего карантина. Советы самоизолированным жителям стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, 27 марта появились на официальном сайте ВОЗ.

Как следует из опубликованной информации, в течение дня очень важно делать короткие разминки. Они могут представлять собой не только комплекс физических упражнений, но и, например, танцы или активные игры с детьми.

Специалисты подчеркнули, что даже в условиях ограниченного пространства необходимо искать любую возможность для ходьбы. Если её нет совсем, то надо хотя бы стоять. Чтобы этот процесс не был совсем скучным, его можно совмещать с выполнением работы, разговорами по телефону или чтением книг.

Немаловажно, по мнению ВОЗ, сохранять спокойствие. Для приведения мыслей и чувств в порядок сотрудники организации посоветовали медитацию.

Кроме того, на сайте Всемирной организации здравоохранения представлен информационный бюллетень по здоровому питанию, с которым также рекомендовано ознакомиться на карантине.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей и заявил о введении общенационального карантина. По его словам, к подобной мере пришлось прибегнуть, так как того потребовала эпидемиологическая ситуация в стране.

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Комментарии (4)

Snaky
"рекомендовано стоять" - ну а как ещё слушать гимн России!! Сидя, штоле? :)
RemyMartin
Ленин вот по камере ходил весь день и чернильницы из хлеба лепил.
jus
А не можешь стоять - лежи.
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