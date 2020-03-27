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27.03.2020 10:46
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Водитель «Ниссана» испугался ГИБДД и во время разговора пытался съесть свёрток из кармана

На площади Победы, где на днях поймали таксиста в сомнительном состоянии, новый задержанный.

Как сообщает 27 марта «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», минувшим вечером инспекторы ОБ ДПС №1 ГИБДД у дома 1 по пощади Победы остановили «Ниссан» под управлением 45-летнего мужчины. Он пытался было скрыться от инспекторов, но не удалось. А во время общения с ними достал из кармана джинсов свёрток и попытался съесть его. Экспертиза установила, что в свёртке находилось 0,98 грамма наркотического вещества.

Ещё одну любопытную вещицу нашли сотрудники ГИБДД в багажнике машины — обложку удостоверения «Росгвардия». Самого удостоверения в обложке не было, внутри находились только банковские карты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

«Он ещё и сопротивление оказывал, мы с женой проезжали и остановились оказать помощь, — рассказывает в комментариях Артем. — Было приятно видеть, что много водителей остановилось помочь инспекторам».

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