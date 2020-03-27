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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 10:32
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Ленобласть не стала отменять автобусы в Петербург, сохраняется и льготный проезд

Автобусы между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом продолжат курсировать в нерабочие дни с 28 марта по 5 апреля. В областных автобусах продолжит действовать единый социальный проездной билет, то есть льготный проезд.

Как сообщает 27 марта пресс-служба управления по транспорту Ленинградской области, власти не стали приостанавливать перевозки на смежных межрегиональных маршрутах. «Транспорт будет работать по режиму выходного дня, то есть количество рейсов сократиться прямо пропорционально пассажиропотоку. Однако речь о полной отмене не идёт, так как часть людей все равно будет ездить на работу или в учреждения здравоохранения», — поясняет замначальника управления Михаил Присяжнюк. Петербургский комтранс, напомним, на неделю закрывает 120 коммерческих маршрутов.

С 16 марта общественный транспорт Ленобласти перешёл на усиленную дезинфекцию: хлоросодержащими препаратами каждый день обрабатывают почти две тысячи автобусов и пригородные электрички, отмечают в пресс-службе.

В Петербурге 28 марта наземный городской и пригородный пассажирский транспорт Петербурга будет работать по графикам субботы, а с 29 марта по 5 апреля — по графикам воскресенья. Действие льготных и бесплатных билетов на общественном транспорте Петербурга будет остановлено на неделю. Губернатор города Александр Беглов подписал 26 марта постановление правительства, расширяющее ранее введенные ограничения в связи с распространением коронавируса.

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