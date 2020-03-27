Ленобласть не стала отменять автобусы в Петербург, сохраняется и льготный проезд

Автобусы между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом продолжат курсировать в нерабочие дни с 28 марта по 5 апреля. В областных автобусах продолжит действовать единый социальный проездной билет, то есть льготный проезд.



Как сообщает 27 марта пресс-служба управления по транспорту Ленинградской области, власти не стали приостанавливать перевозки на смежных межрегиональных маршрутах. «Транспорт будет работать по режиму выходного дня, то есть количество рейсов сократиться прямо пропорционально пассажиропотоку. Однако речь о полной отмене не идёт, так как часть людей все равно будет ездить на работу или в учреждения здравоохранения», — поясняет замначальника управления Михаил Присяжнюк. Петербургский комтранс, напомним, на неделю закрывает 120 коммерческих маршрутов.