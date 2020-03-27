Цех по маркировке поддельного алкоголя обнаружили на птицефабрике в Ленобласти. С брендами работники не мелочились

Десятки поддельных акцизных марок и этикеток известных брендов алкоголя расклеивали на бутылки с низкокачественными напитками на территории птицефабрики в деревне Лаголово. Подпольный маркировочный цех на одном из складов обнаружили сотрудники экономической полиции и бойцы спецотряда быстрого реагирования «Гранит».



Как пишет издание 47news 27 марта, в организации подобного производства подозревают 51-летнего жителя посёлка Янино и 23-летнего петербуржца. Обыски прошли у них на квартирах в среду, 25 марта, обоих задержали на следующий день. Старший из подельников будет ждать разбирательства в изоляторе, с младшего взяли подписку о невыезде.