У приезжего директора в Петербурге увели «Мерседес» за 5 млн руб., а 28-летние «Жигули» у пенсионера — не смогли

Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, накануне ночью в полицию позвонил 61-летний мужчина, живущий на Херсонской улице в Центральном районе. По его словам, 10 минут назад двое неизвестных пытались похитить его бежевые «Жигули» 6-й модели 1991 года выпуска. Ещё через 10 минут выехавший на место экипаж ОВО задержал подозреваемого — 18-летнего парня, который живёт неподалёку, нигде не учится и не работает.

Среди угнанных за минувшие сутки в Санкт-Петербурге автомобилей большая часть — иностранных марок. Но есть и везунчик ВАЗ.

Гендиректору частной фирмы из Мурманской области повезло меньше. Он приехал в Петербург и лишился здесь своего Mercedes-Benz S63 AMG 4 MATIC 2015 года выпуска. Машину угнали в период с 18:40 до 20:05 с улицы Маршала Казакова. Потерпевший оценил ущерб в 5,2 миллиона рублей, автомобиль застрахован по каско.

Кроме того, добычей преступников стали Haval H6 2019 года выпуска за 1,15 миллиона, похищенный с Гражданского проспекта, 20; KIA Sportage 2017 года за 1,4 миллиона с улицы Бабушкина; KIA Sportage того же года за 1,1 миллиона с Пискарёвского проспекта; Hyundai Santa Fe 2018 года за 1,8 миллиона с улицы Турку.