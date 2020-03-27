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27.03.2020 09:20
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Огонь жестоко обошёлся с представительским «Мерседесом» на Шуваловском

Mercedes-Benz представительского S-class сгорел минувшей ночью в «кармане» напротив дома 46 по Парашютной улице в ЖК «Юбилейный квартал», сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу даёт другой адрес, видимо, того же пожара. Вызов на Шуваловский проспект, дом 37, корпус 1, поступил 27 марта в 3:18. Один пожарный расчёт (пять человек) ликвидировал возгорание к 3:58.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

В автомобиле Mercedes выгорел моторный отсек. Сведения о пострадавших не поступали, отмечают в МЧС.

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