Не выходные и не праздники. В Минтруда объяснили, как должны оплачивать нерабочую неделю

Разъяснения для работников и работодателей в связи с предстоящей нерабочей неделей опубликовало Минтруда на официальном сайте 27 марта.

Ведомство отмечает, что нерабочие дни на следующей неделе должны быть с сохранением за работниками заработной платы. При этом оплату должны произвести в обычном, а не повышенном размере, поскольку такие нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням.

Если работник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается.