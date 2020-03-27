Не выходные и не праздники. В Минтруда объяснили, как должны оплачивать нерабочую неделю
Разъяснения для работников и работодателей в связи с предстоящей нерабочей неделей опубликовало Минтруда на официальном сайте 27 марта.
Ведомство отмечает, что нерабочие дни на следующей неделе должны быть с сохранением за работниками заработной платы. При этом оплату должны произвести в обычном, а не повышенном размере, поскольку такие нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням.
Если работник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается.
В ведомстве также объяснили, на какие категории организаций режим нерабочей недели не распространяется. К ним относятся все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки, а также транспорт.
Трудиться в нерабочую неделю обязали работников социальных фондов, включая ПФР, ФСС и Фонд ОМС. Государственные и муниципальные служащие на следующей неделе будут работать по решению руководителей.
Длинные выходные призваны снизить распространение коронавируса в России.