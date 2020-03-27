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27.03.2020 07:41
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Не выходные и не праздники. В Минтруда объяснили, как должны оплачивать нерабочую неделю

Разъяснения для работников и работодателей в связи с предстоящей нерабочей неделей опубликовало Минтруда на официальном сайте 27 марта.

Ведомство отмечает, что нерабочие дни на следующей неделе должны быть с сохранением за работниками заработной платы. При этом оплату должны произвести в обычном, а не повышенном размере, поскольку такие нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням.

Если работник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается.

В ведомстве также объяснили, на какие категории организаций режим нерабочей недели не распространяется. К ним относятся все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки, а также транспорт.

Трудиться в нерабочую неделю обязали работников социальных фондов, включая ПФР, ФСС и Фонд ОМС. Государственные и муниципальные служащие на следующей неделе будут работать по решению руководителей.

Длинные выходные призваны снизить распространение коронавируса в России.

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