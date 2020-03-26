Легковой автомобиль врезался в ограждение на пересечении Пискаревского проспекта с КАД вечером 26 марта. В машине водитель был один, и он остался жив.



Видео с места аварии появилось в соцсетях. На кадрах видно, как водитель на приличной скорости выходит из поворота, его заносит и передней частью машина первый раз врезается в отбойник. Поворот руля усугубил положение, и водитель врезался еще раз, встав поперек проспекта.