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26.03.2020 22:02
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На Пискаревском быстрый водитель не удержался на трассе и метался между отбойниками. Авария попала на видео

Легковой автомобиль врезался в ограждение на пересечении Пискаревского проспекта с КАД вечером 26 марта. В машине водитель был один, и он остался жив.

Видео с места аварии появилось в соцсетях. На кадрах видно, как водитель на приличной скорости выходит из поворота, его заносит и передней частью машина первый раз врезается в отбойник. Поворот руля усугубил положение, и водитель врезался еще раз, встав поперек проспекта.

В машине сработали подушки безопасности, но водитель, визуально, остался цел. Кроме него, в автомобиле никого не было.

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Комментарии (5)

gbg
"водитель, визуально, остался цел" - cидел, как живой
lenten
И снова фонтанка удаляет негативные комментарии в адрес потенциальных убийц на дорогах. Что за бред?
_Igor_
А видео-то где?
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