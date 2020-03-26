На Пискаревском быстрый водитель не удержался на трассе и метался между отбойниками. Авария попала на видео
Легковой автомобиль врезался в ограждение на пересечении Пискаревского проспекта с КАД вечером 26 марта. В машине водитель был один, и он остался жив.
Видео с места аварии появилось в соцсетях. На кадрах видно, как водитель на приличной скорости выходит из поворота, его заносит и передней частью машина первый раз врезается в отбойник. Поворот руля усугубил положение, и водитель врезался еще раз, встав поперек проспекта.
В машине сработали подушки безопасности, но водитель, визуально, остался цел. Кроме него, в автомобиле никого не было.