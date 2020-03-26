Сбербанк предоставит шестимесячные кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек. При этом для их получения не нужно посещать отделение банка. Подать заявление, а также предоставить подтверждающий документ можно на сайте банка», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

Сбербанк предоставит кредитные каникулы сроком до 6 месяцев заемщикам, которые пострадали от коронавируса. Об этом 26 марта заявил глава банка Герман Греф.

Греф добавил, что все сервисы по зачислению пособий, пенсий, а также других платежей будут работать бесперебойно, но порекомендовал отказаться от посещения офисов банка.

Напомним, ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что власти начнут взимать налог с процентов по депозитам свыше миллиона рублей только начиная с 2021 года.