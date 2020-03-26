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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 20:22
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Сбербанк предоставит шестимесячные кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы сроком до 6 месяцев заемщикам, которые пострадали от коронавируса. Об этом 26 марта заявил глава банка Герман Греф.

«Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек. При этом для их получения не нужно посещать отделение банка. Подать заявление, а также предоставить подтверждающий документ можно на сайте банка», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

Греф добавил, что все сервисы по зачислению пособий, пенсий, а также других платежей будут работать бесперебойно, но порекомендовал отказаться от посещения офисов банка.

Напомним, ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что власти начнут взимать налог с процентов по депозитам свыше миллиона рублей только начиная с 2021 года.

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Комментарии (1)

alexadmin
Пострадавшими будут считаться люди со справкой "диагноз: коронавирус" или, например, оставшиеся без работы?
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