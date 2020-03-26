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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 19:33
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Китай закрывается ото всех из-за коронавируса

26 марта МИД Китая заявил о том, что в страну больше не пустят иностранцев.

Уже с ноля часов 28 марта в Поднебесную закроют въезд для всех иностранцев с действующими визами и даже лицам с видом на жительство в КНР. Причина — пандемия коронавируса. «Ввиду быстрого распространения COVID-19 в мире Китай решил временно приостановить въезд в Китай для иностранцев, у которых есть визы или вид на жительство», — говорится в заявлении МИД КНР.

«Приостановка — это временная мера, которую Китай вынужден принять в свете ситуации, связанной со вспышкой коронавируса и опытом других стран», — отмечается в заявлении.

Эпицентром пандемии нового коронавируса в начале года как раз стала провинция Хубэй и город Ухань в КНР. Они уже вернулись к нормальной жизни после карантина.

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