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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 19:22
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У умершего на Кубе россиянина было тяжелое хроническое заболевание ещё до коронавируса. Возможно, он из Петербурга

Пациент кубинской инфекционной больницы умер утром 26 марта из-за коронавируса. У него российское гражданство.

Об этом сообщается на сайте кубинского министерства здравоохранения. 45-летний пациент был в критическом состоянии, кроме коронавируса у него был сахарный диабет.

Ранее сообщалось, что он прибыл на остров из Франции 12 марта, 21-го числа был диагностирован коронавирус. По неподтвержденной информации, погибший родом из Петербурга.

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Комментарии (1)

dragvs
Сахарный диабет не является тяжелым хроническим заболеванием.
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