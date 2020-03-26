У умершего на Кубе россиянина было тяжелое хроническое заболевание ещё до коронавируса. Возможно, он из Петербурга

Пациент кубинской инфекционной больницы умер утром 26 марта из-за коронавируса. У него российское гражданство.

Об этом сообщается на сайте кубинского министерства здравоохранения. 45-летний пациент был в критическом состоянии, кроме коронавируса у него был сахарный диабет.

Ранее сообщалось, что он прибыл на остров из Франции 12 марта, 21-го числа был диагностирован коронавирус. По неподтвержденной информации, погибший родом из Петербурга.