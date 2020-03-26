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26.03.2020 18:44
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После взрыва в Магнитогорске из дома спасли 31 человека. Сообщается о двух погибших

Квартира на втором этаже жилого дома в Магнитогорске, по предварительной информации, взорвалась из-за бытового газа. Внутри мог находиться ребенок, подтверждена информация о двух погибших.

Об этом пишет 74.RU, данные о погибших подтвердили в региональном управлении МЧС. Там же сообщили, что спасен 31 человек. В квартире, которая стала эпицентром взрыва, могла находиться пожилая женщина и малолетний ребенок. Его, по предварительной информации, спасли. Разрушений несущих конструкций дома после взрыва нет, уточнили в МЧС.

Пожар после взрыва начался на улице Доменщиков, 26, около шести часов вечера по Москве. Горят несколько квартир.

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Комментарии (1)

reyals
Опять Магнитогорск?
Только почему от линии партии отклоняются, где сообщения об обезвреженных террористах?
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