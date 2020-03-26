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26.03.2020 16:53
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Международные резервы России упали почти на $30 млрд за неделю

Международные резервы России за прошлую неделю сократились на $29,8 млрд. Об этом сообщает Банк России 26 марта.

«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили 551,2 млрд долларов США, сократившись за неделю на 29,8 млрд долларов США, или на 5,1%, под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки», — говорится в сообщении.

Ранее Путин называл объемы международных резервов в числе факторов, обеспечивающих России макроэкономическую стабильность. Напомним, в начале марта Банк России увеличил их объемы до $577,8 млрд в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

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Комментарии (1)

McGillavry
Через какое время эти миллиарды осядут на счетах друзей их премногонаивеличайшества?
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