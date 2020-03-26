Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года

Заявки на получение пособий по безработице в США в течение прошлой недели подали более 3,2 млн американцев. Об этом свидетельствуют данные министерства труда США, опубликованные 26 марта.

«За неделю, завершившуюся 21 марта, показатель первоначальных заявок с учётом сезонных колебаний составил 3 283 000», — говорится в документе. Для сравнения: за неделю до этого таких заявок поступило лишь 282 тыс.

До этого рекордное число заявок на пособия по безработице в США фиксировали в 1982 году. Тогда эта цифра достигла лишь 695 тыс., что в четыре раза меньше рекорда 2020 года.