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26.03.2020 16:31
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Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года

Заявки на получение пособий по безработице в США в течение прошлой недели подали более 3,2 млн американцев. Об этом свидетельствуют данные министерства труда США, опубликованные 26 марта.

«За неделю, завершившуюся 21 марта, показатель первоначальных заявок с учётом сезонных колебаний составил 3 283 000», — говорится в документе. Для сравнения: за неделю до этого таких заявок поступило лишь 282 тыс.

До этого рекордное число заявок на пособия по безработице в США фиксировали в 1982 году. Тогда эта цифра достигла лишь 695 тыс., что в четыре раза меньше рекорда 2020 года.

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Комментарии (1)

lexus
Вот это жесть. У них эпидемия только только началась, и месяца не прошло, а такие данные. Людей просто выкидывают на улицу миллионами. По сравнению с ними, у нас социальное государство. Кто сомневается, увидит это по осени.
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