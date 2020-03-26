Суд продлил арест четырех экс-полицейских по делу Голунова

Басманный районный суд продлил срок ареста четырех бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые проходят по делу журналиста Ивана Голунова, до 7 июня 2020 года. Об этом сообщает 26 марта РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

Под стражей более долгое время проведут экс-полицейские Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Игорь Ляховец и Максим Уметбаев.

Ранее их сторона защиты просила смягчить им меру пресечения, однако в ходатайстве было отказано, уточнили в пресс-службе суда.