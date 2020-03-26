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26.03.2020 16:22
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Суд продлил арест четырех экс-полицейских по делу Голунова

Басманный районный суд продлил срок ареста четырех бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые проходят по делу журналиста Ивана Голунова, до 7 июня 2020 года. Об этом сообщает 26 марта РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

Под стражей более долгое время проведут экс-полицейские Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Игорь Ляховец и Максим Уметбаев.

Ранее их сторона защиты просила смягчить им меру пресечения, однако в ходатайстве было отказано, уточнили в пресс-службе суда.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве по подозрению в продаже наркотиков. Сам сотрудник «Медузы» утверждал, что вещества были подброшены из-за подготовки материала о похоронном бизнесе, где фигурируют имена сотрудников ФСБ. После протестных пикетов и выступлений по всему миру журналиста отпустили в связи с непричастностью. Работы лишился ряд сотрудников московской полиции. В МВД приняли решение создать подразделение, контролирующее сотрудников службы «наркотического» направления. В СК заявили, что квалифицировали это преступление как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи ст. 286 УК РФ) после того, как, отвечая на вопрос журналистов на ежегодной пресс-конференции, президент Путин сообщил, что, по его информации, дело возбуждено.

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