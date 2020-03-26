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26.03.2020 12:47
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На Торжковской лысый с пистолетом учил таксиста правилам дорожного движения

Вооруженный водитель предъявил претензии таксисту в Приморском районе Петербурга. Пуля пролетела мимо.

Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, накануне с заявлением в полицию обратился 21-летний водитель такси Bolt. Мужчина вёз пассажирку на брендированном автомобиле «Хёндэ Солярис», на улице Академика Крылова его подрезал «Хёндэ Соната». Оба автомобиля затормозили у светофора на Торжковской. Из «Сонаты» вышел лысый водитель с пистолетом.

За происходящим наблюдал очевидец Александр. Горожанин рассказал «Фонтанке», что услышал выстрел и подъехал на своей машине к месту конфликта. В этот момент агрессор уже удрал. Выпущенная пуля никого не задела.

Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего, добавила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

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Комментарии (7)

aaignat
Весна, обострение
Wadim_
Смелый Саша бросился на выручку, услышав пистолетный выстрел! Охренеть ))))
hal9000
Все нервные..напряженные ездят..искрят электричеством,можно от них смартфон заряжать...я тоже нервный..потомучто уже три месяца жду послылку с китая..а москва не выдает..из китая дошла за два дня..а из москвы все..висит в москве..толи почтальены ее себе прикарманили..толи потеряли..одни нервы с этой почтой
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