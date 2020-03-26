На Торжковской лысый с пистолетом учил таксиста правилам дорожного движения

Вооруженный водитель предъявил претензии таксисту в Приморском районе Петербурга. Пуля пролетела мимо.

Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, накануне с заявлением в полицию обратился 21-летний водитель такси Bolt. Мужчина вёз пассажирку на брендированном автомобиле «Хёндэ Солярис», на улице Академика Крылова его подрезал «Хёндэ Соната». Оба автомобиля затормозили у светофора на Торжковской. Из «Сонаты» вышел лысый водитель с пистолетом.

За происходящим наблюдал очевидец Александр. Горожанин рассказал «Фонтанке», что услышал выстрел и подъехал на своей машине к месту конфликта. В этот момент агрессор уже удрал. Выпущенная пуля никого не задела.