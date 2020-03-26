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26.03.2020 11:42
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Не найдя директора фирмы, задолжавшей почти 1,5 млн, приставы арестовали кабину крана в Колпино

В Колпинском районе Петербурга судебные приставы арестовали в счет погашения долга кабину управления портального крана. Компания, которой принадлежит техника, задолжала другой фирме почти 1,5 миллиона рублей и не спешила отдавать.

Как сообщает 26 марта пресс-служба УФССП Петербурга, в отделе судебных приставов Колпинского района было возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «Ижора-Кран», которое занимается обслуживанием грузоподъемного оборудования. По решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, фирма была обязана вернуть другой коммерческой организации задолженность и неустойку на общую сумму 1 420 000 рублей.

Директора фирмы-должника предупредили о последствиях неисполнения решения суда, однако на прием к приставу он так и не явился. Не было его и по месту работы. Тогда пристав вместе со взыскателем установил, где находится принадлежащая компании-должнику строительная техника, а именно кабина управления портальным краном.

Оборудование находилось у третьих лиц в Колпинском районе. Пристав-исполнитель в сопровождении судебных приставов по ОУПДС посетил эту организацию и в присутствии взыскателя составил акт описи и ареста кабины управления. В настоящее время ведомство направило заявку на оценку арестованного имущества, затем его продадут, а вырученные деньги перечислят в счет погашения задолженности.

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Комментарии (1)

викторЗнайка
Скоро видимо и штаны с трусами на гражданах опишут.
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