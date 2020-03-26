Не найдя директора фирмы, задолжавшей почти 1,5 млн, приставы арестовали кабину крана в Колпино

В Колпинском районе Петербурга судебные приставы арестовали в счет погашения долга кабину управления портального крана. Компания, которой принадлежит техника, задолжала другой фирме почти 1,5 миллиона рублей и не спешила отдавать.



Как сообщает 26 марта пресс-служба УФССП Петербурга, в отделе судебных приставов Колпинского района было возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «Ижора-Кран», которое занимается обслуживанием грузоподъемного оборудования. По решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, фирма была обязана вернуть другой коммерческой организации задолженность и неустойку на общую сумму 1 420 000 рублей.