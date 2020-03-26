Скопление пожарных машин заметили горожане у Исаакиевского собора в Петербурге утром 26 марта. Семь машин спасателей припарковались у НИИ растениеводства имени Вавилова.



Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, сообщение о возгорании в здании института на Большой Морской, 44, поступило в 8:20. Пожару присвоили второй ранг. Ещё до прибытия спасателей сотрудники НИИ покинули здание самостоятельно.

Огонь охватил площадь в восемь квадратов в кабинете на третьем этаже. К 8:55 горение локализовали.