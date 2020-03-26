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26.03.2020 09:17
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Пожарные расчёты окружили Исаакий. Горело в соседнем НИИ

Скопление пожарных машин заметили горожане у Исаакиевского собора в Петербурге утром 26 марта. Семь машин спасателей припарковались у НИИ растениеводства имени Вавилова.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, сообщение о возгорании в здании института на Большой Морской, 44, поступило в 8:20. Пожару присвоили второй ранг. Ещё до прибытия спасателей сотрудники НИИ покинули здание самостоятельно.

Огонь охватил площадь в восемь квадратов в кабинете на третьем этаже. К 8:55 горение локализовали.

Источник в НИИ сообщил «Фонтанке», что дымило на третьем этаже. Причина персоналу видится в замкнувшей проводке.

Фото: /vk.com/spb_today
Фото: /vk.com/spb_today
Фото: /vk.com/spb_today

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Комментарии (1)

Boris_93*1
Началось ... начали институт "приватизировать"
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