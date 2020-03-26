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26.03.2020 08:08
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В ночном пожаре на набережной Карповки пострадал человек

Пожар в коммунальной квартире Петроградского районе Петербурга заставил жителей дома срочно эвакуироваться ночью 26 марта. Видео с места событий появилось в соцсетях.

Как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу, вызов на набережную реки Карповки, 30 поступил около половины первого ночи. В коммунальной квартире горела одна из семи комнат. В половину пятого утра пожар был ликвидирован. В результате пострадал один человек. Возраст и пол в ведомстве не уточнили.

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