Так выглядят сегодня руины в Московском районе на проспекте Юрия Гагарина, 8, - там, где еще два месяца назад высилось здание СКК.
Строительство нового спортивно-концертного комплекса было начато в Ленинграде в 1970 году.Изначально СКК строился к московской олимпиаде. СКК был открыт 19 мая 1980 года.
Новый Спортивно-концертный комплекс, которому дали имя Владимира Ильича Ленина, стал крупнейшим спорткомплексом города. Там проводились крупнейшие спортивные соревнования по различным видам спорта и крупные концертно-развлекательные мероприятия.
В 2019-м был объявлен конкурс на проведение реконструкции здания для его использования в качестве площадки проведения Чемпионата мира по хоккею 2023 года. 21 марта стало известно, что чемпионат будет перенесён на 2024-й год. Причина - из-за пандемии коронавируса даты проведения ЧМ 2020 предварительно перенесены на следующий год.
В конце января 2020 года начались работы по сносу здания.