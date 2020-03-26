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26.03.2020 01:25
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Сегодня на месте СКК - пустынный ландшафт

Так выглядят сегодня руины в Московском районе на проспекте Юрия Гагарина, 8, - там, где еще два месяца назад высилось здание СКК.

Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"
Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"
Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"
Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"
Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"
Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Строительство нового спортивно-концертного комплекса было начато в Ленинграде в 1970 году.Изначально СКК строился к московской олимпиаде. СКК был открыт 19 мая 1980 года.
Новый Спортивно-концертный комплекс, которому дали имя Владимира Ильича Ленина, стал крупнейшим спорткомплексом города. Там проводились крупнейшие спортивные соревнования по различным видам спорта и крупные концертно-развлекательные мероприятия.
В 2019-м был объявлен конкурс на проведение реконструкции здания для его использования в качестве площадки проведения Чемпионата мира по хоккею 2023 года. 21 марта стало известно, что чемпионат будет перенесён на 2024-й год. Причина - из-за пандемии коронавируса даты проведения ЧМ 2020 предварительно перенесены на следующий год.
В конце января 2020 года начались работы по сносу здания.

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Комментарии (2)

alex-un
Такой уникальный спортивный объект загубили. Он же олицетворял славную историю нашего города.
parsec
я там был в 70х на победной игре Зенита.
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