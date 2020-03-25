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25.03.2020 21:54
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«Зенит» спустя год взыскал 687 тысяч рублей с болельщика за то, что тот выбежал на поле

Футбольный клуб «Зенит» добился в суде наказания болельщика спустя год после его проступка. Как сообщает 25 марта ТАСС, петербуржцы взыскали с него более 687 тысяч рублей за то, что тот выбежал на поле в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» 21 февраля 2019 года.

На 61-й минуте встречи Ара Саакян спрыгнул с трибуны на поле. В результате Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал сине-бело-голубых на 10 тысяч евро.

«Взыскать с Саакяна в пользу «Зенита» убытки в размере 687 706 рублей», – говорится в решении Боровичского районного суда Новгородской области.

Также фанат будет обязан выплатить сумму пошлины в размере 10 тысяч рублей, уплаченную «Зенитом» за рассмотрение дела. Болельщику запретили посещать матчи на полгода.

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