FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
77.79р84.15р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 19:10
0
Печать

ДТП с каршерингами: на Испытателей машину «Яндекс.Драйва» смяла скорая Центра Алмазова

Два каршеринговых автомобиля получили серьёзные повреждения в ДТП в Петербурге почти одновременно под вечер 25 марта — в Приморском районе Санкт-Петербурга и на Васильевском острове.

На проспекте Испытателей у пересечения с Коломяжским проспектом санитарный транспорт Медицинского центра имени Алмазова врезался сзади в машину сервиса «Яндекс.Драйв», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Удар был такой силы, что в скорой сработали подушки безопасности.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: Читательница «Фонтанки» Наталья

По словам Романа, каршеринг стоял на аварийке после ДТП с другой машиной, и водитель скорой (которому, судя по всему, в глаза било солнце), видимо, не заметил препятствие.

«Хёндэ» компании «Делимобиль» столкнулся с кроссовером на Малом проспекте В. О., у пересечения с 15-й линией, сообщают в «ДТП и ЧП». Оба автомобиля остались на проезжей части, дорогу засыпало обломками.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний