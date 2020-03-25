Два каршеринговых автомобиля получили серьёзные повреждения в ДТП в Петербурге почти одновременно под вечер 25 марта — в Приморском районе Санкт-Петербурга и на Васильевском острове.



На проспекте Испытателей у пересечения с Коломяжским проспектом санитарный транспорт Медицинского центра имени Алмазова врезался сзади в машину сервиса «Яндекс.Драйв», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Удар был такой силы, что в скорой сработали подушки безопасности.