ДТП с каршерингами: на Испытателей машину «Яндекс.Драйва» смяла скорая Центра Алмазова
Два каршеринговых автомобиля получили серьёзные повреждения в ДТП в Петербурге почти одновременно под вечер 25 марта — в Приморском районе Санкт-Петербурга и на Васильевском острове.
На проспекте Испытателей у пересечения с Коломяжским проспектом санитарный транспорт Медицинского центра имени Алмазова врезался сзади в машину сервиса «Яндекс.Драйв», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Удар был такой силы, что в скорой сработали подушки безопасности.
По словам Романа, каршеринг стоял на аварийке после ДТП с другой машиной, и водитель скорой (которому, судя по всему, в глаза било солнце), видимо, не заметил препятствие.
«Хёндэ» компании «Делимобиль» столкнулся с кроссовером на Малом проспекте В. О., у пересечения с 15-й линией, сообщают в «ДТП и ЧП». Оба автомобиля остались на проезжей части, дорогу засыпало обломками.