Ford будет делать медицинские респираторы из деталей для автомобилей

Ford совместно с компанией 3M налаживает выпуск медицинских респираторов с принудительной подачей воздуха, используя для этого детали автомобилей. Речь идет о так называемых «пневмокапюшонах», полностью закрывающих голову, в которые нагнетается очищенный воздух. Обычно такие средства защиты применяются спасателями и медиками в эпицентрах заражения.
В конструкции предусматривается использование вентиляторов, первоначально предназначенных для пикапа Ford F-150, пишет Road And Track. Эти вентиляторы были частью конструкции передних сидений и по характеристикам даже немного превосходят аналоги, которые использовались в производстве защитных пневмокапюшонов до сих пор.
Вентиляторы от сидений идеально подошли по размерам и весу для ношения на поясе и питаются от стандартных 12 вольт. Поэтому в качестве источника энергии Ford будет использовать широко доступные аккумуляторы от электрического строительного инструмента. По предварительным расчетам, они обеспечивают от пяти до десяти часов непрерывной работы в зависимости от режима. Эти цифры примерно соответствуют характеристикам серийно выпускающегося сейчас специализированного защитного оборудования. При этом конструкция Ford получается достаточно легкой и компактной и составлена из уже выпускающихся компонентов.
Все американские автопроизводители на сегодняшний день были вынуждены остановить основное производство автомобилей, однако активно включились в поставки медицинского оборудования. General Motors уже выпускает аппараты ИВЛ, Fiat Chrysler налаживает такое же производство в Европе, а Tesla безвозмездно передает больницам респираторы и защитные костюмы и закупает в Китае аппараты ИВЛ.