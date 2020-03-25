Ford будет делать медицинские респираторы из деталей для автомобилей

Ford совместно с компанией 3M налаживает выпуск медицинских респираторов с принудительной подачей воздуха, используя для этого детали автомобилей. Речь идет о так называемых «пневмокапюшонах», полностью закрывающих голову, в которые нагнетается очищенный воздух. Обычно такие средства защиты применяются спасателями и медиками в эпицентрах заражения.



В конструкции предусматривается использование вентиляторов, первоначально предназначенных для пикапа Ford F-150, пишет Road And Track. Эти вентиляторы были частью конструкции передних сидений и по характеристикам даже немного превосходят аналоги, которые использовались в производстве защитных пневмокапюшонов до сих пор.