Петербургское УФАС завершило расследование дела о картеле на рынке организации детского отдыха. Штрафы прилетят двум турфирмам

Как сообщает 25 марта пресс-служба антимонопольного органа, в 2018–2019 годах туристические агентства «АСИ-Тур» и «Земля-Тур» вошли в картельный сговор с целью участия в торгах на общую сумму, превышающую 15,5 млн рублей.

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы России завершило расследование дела о картеле на рынке по организации отдыха детей. Чтобы подтвердить факт сговора, сотрудникам надзорного ведомства понадобилось более восьми месяцев из девяти, отведённых на эту работу.

Аукционы предусматривали организацию тренировочных мероприятий для спортсменов отделения акробатики ГБУ СШОР «ВоВиС» и летнего отдыха на юге для детей-инвалидов.



По данным антимонопольщиков, компании, участвовавшие в указанных конкурсах, имели один юридический адрес, электронную почту и контактный телефон. Кроме того, торги проходили с минимальным снижением начальной максимальной цены договора (0,08 — 1%).



Таким образом, туристические агентства только создавали видимость конкуренции, а фактически отказались от неё за право заключения госконтракта, подытожили в петербургском управлении ФАС. Им грозит штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей (для должностных лиц) и штраф на сумму от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета аукциона (для юрлиц).



Согласно данным СПАРК, генеральным директором «АСИ-Тур» и совладельцем 30% компании является Игорь Зозуля. Ещё по 35% — у Александра и Сергея Гуменов. Гендиректор и полноправный владелец «Земля-Тур» — Эльвира Орлова. При этом ранее компания сначала полностью, а затем частично принадлежала Александру Гумену.

