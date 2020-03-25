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25.03.2020 17:30
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Петербургское УФАС завершило расследование дела о картеле на рынке организации детского отдыха. Штрафы прилетят двум турфирмам

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы России завершило расследование дела о картеле на рынке по организации отдыха детей. Чтобы подтвердить факт сговора, сотрудникам надзорного ведомства понадобилось более восьми месяцев из девяти, отведённых на эту работу.

Как сообщает 25 марта пресс-служба антимонопольного органа, в 2018–2019 годах туристические агентства «АСИ-Тур» и «Земля-Тур» вошли в картельный сговор с целью участия в торгах на общую сумму, превышающую 15,5 млн рублей.

Аукционы предусматривали организацию тренировочных мероприятий для спортсменов отделения акробатики ГБУ СШОР «ВоВиС» и летнего отдыха на юге для детей-инвалидов.

По данным антимонопольщиков, компании, участвовавшие в указанных конкурсах, имели один юридический адрес, электронную почту и контактный телефон. Кроме того, торги проходили с минимальным снижением начальной максимальной цены договора (0,08 — 1%).

Таким образом, туристические агентства только создавали видимость конкуренции, а фактически отказались от неё за право заключения госконтракта, подытожили в петербургском управлении ФАС. Им грозит штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей (для должностных лиц) и штраф на сумму от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета аукциона (для юрлиц).

Согласно данным СПАРК, генеральным директором «АСИ-Тур» и совладельцем 30% компании является Игорь Зозуля. Ещё по 35% — у Александра и Сергея Гуменов. Гендиректор и полноправный владелец «Земля-Тур» — Эльвира Орлова. При этом ранее компания сначала полностью, а затем частично принадлежала Александру Гумену.

Напомним, прошлым летом петербургское управление ФАС возбудило дело по факту картеля на рынке организации отдыха детей. В сговоре подозревали связанные узами родства турфирмы «Земля-Тур» и «АСИ-Тур». Подробности ведения бизнеса семейным подрядом ранее подробно описывала «Фонтанка».

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Комментарии (2)

Porthiriy
Конечно такие "сложные дела" в одно (1) действие, которое решило Петербургское УФАС - это крайне запутанное для их мозга. Теперь очередь с помпой объявить о раскрытом ...картеле. О как.
А то, что абсолютно все закупки в двух столицах коррумпированные и годами работают частные компании с миллиардным оборотом - их спецы этого "не видят"... слишком хлопотно туда лезть, иначе самому УФАС надают по темечку "темные силы сверху", но дружественные с экранов ящиковТВ.
KatKatana
Они 8 месяцев доказывали, что у фирм один юридический адрес и телефон?
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