Петербургское УФАС завершило расследование дела о картеле на рынке организации детского отдыха. Штрафы прилетят двум турфирмам
Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы России завершило расследование дела о картеле на рынке по организации отдыха детей. Чтобы подтвердить факт сговора, сотрудникам надзорного ведомства понадобилось более восьми месяцев из девяти, отведённых на эту работу.
Как сообщает 25 марта пресс-служба антимонопольного органа, в 2018–2019 годах туристические агентства «АСИ-Тур» и «Земля-Тур» вошли в картельный сговор с целью участия в торгах на общую сумму, превышающую 15,5 млн рублей.
Аукционы предусматривали организацию тренировочных мероприятий для спортсменов отделения акробатики ГБУ СШОР «ВоВиС» и летнего отдыха на юге для детей-инвалидов.
По данным антимонопольщиков, компании, участвовавшие в указанных конкурсах, имели один юридический адрес, электронную почту и контактный телефон. Кроме того, торги проходили с минимальным снижением начальной максимальной цены договора (0,08 — 1%).
Таким образом, туристические агентства только создавали видимость конкуренции, а фактически отказались от неё за право заключения госконтракта, подытожили в петербургском управлении ФАС. Им грозит штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей (для должностных лиц) и штраф на сумму от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета аукциона (для юрлиц).
Согласно данным СПАРК, генеральным директором «АСИ-Тур» и совладельцем 30% компании является Игорь Зозуля. Ещё по 35% — у Александра и Сергея Гуменов. Гендиректор и полноправный владелец «Земля-Тур» — Эльвира Орлова. При этом ранее компания сначала полностью, а затем частично принадлежала Александру Гумену.
Напомним, прошлым летом петербургское управление ФАС возбудило дело по факту картеля на рынке организации отдыха детей. В сговоре подозревали связанные узами родства турфирмы «Земля-Тур» и «АСИ-Тур». Подробности ведения бизнеса семейным подрядом ранее подробно описывала «Фонтанка».