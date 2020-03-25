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Путин обратился к нации по коронавирусу. Онлайн

25.03.2020 16:56
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Президент РФ пообещал налог на вывод дивидендов в офшоры. Эти деньги пойдут на «социалку»

Владимир Путин во время своего обращения к нации заявил, что 15-процентный налог на вывод дивидендов пойдет на поддержку семей с детьми и безработных.

«Предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога <...> в 15%», — заявил 25 марта Владимир Путин.

По его словам, такое решение потребует корректировки соглашений о налогообложении с другими странами. Глава государства подчеркнул, что если иностранные партнеры не примут такое предложение, то РФ выйдет из соглашений. Он отметил, что вырученные средства пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.

«Предложенные решения непростые, но прошу отнестись к ним с пониманием», — резюмировал Путин.

Напомним что сегодня, 25 марта, в России зафиксирован скачок числа заболевших коронавирусом. Накануне мэр столицы Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным заявил, что в регионах не знают «реальной картины» с распространением COVID-2019. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приказал регионам оперативно готовить койки для коронавирусных больных.

«Фонтанка» следит за ситуацией с пандемией коронавируса в режиме онлайн.

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Комментарии (4)

vader
Наиболее принципиальным моментом здесь является идея о выходе из соглашений.
260592591
Кто бы сомневался. Ясное дело, что все налоги вводятся и повышаются исключительно в интересах народа! И полученное идёт только на социалку!
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