Президент РФ пообещал налог на вывод дивидендов в офшоры. Эти деньги пойдут на «социалку»
Владимир Путин во время своего обращения к нации заявил, что 15-процентный налог на вывод дивидендов пойдет на поддержку семей с детьми и безработных.
«Предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога <...> в 15%», — заявил 25 марта Владимир Путин.
По его словам, такое решение потребует корректировки соглашений о налогообложении с другими странами. Глава государства подчеркнул, что если иностранные партнеры не примут такое предложение, то РФ выйдет из соглашений. Он отметил, что вырученные средства пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
«Предложенные решения непростые, но прошу отнестись к ним с пониманием», — резюмировал Путин.
Напомним что сегодня, 25 марта, в России зафиксирован скачок числа заболевших коронавирусом. Накануне мэр столицы Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным заявил, что в регионах не знают «реальной картины» с распространением COVID-2019. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приказал регионам оперативно готовить койки для коронавирусных больных.
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