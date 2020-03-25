Президент РФ пообещал налог на вывод дивидендов в офшоры. Эти деньги пойдут на «социалку»

Владимир Путин во время своего обращения к нации заявил, что 15-процентный налог на вывод дивидендов пойдет на поддержку семей с детьми и безработных.



«Предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога <...> в 15%», — заявил 25 марта Владимир Путин.

По его словам, такое решение потребует корректировки соглашений о налогообложении с другими странами. Глава государства подчеркнул, что если иностранные партнеры не примут такое предложение, то РФ выйдет из соглашений. Он отметил, что вырученные средства пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.