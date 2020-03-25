ЖК Nobelius от ГК «ПСК»: история нобелевского Петербурга

Деятельность трёх поколений семьи Нобель значительно изменила и внешний облик, и внутреннюю суть города, заложив в Северной столице основы столицы индустриальной. Эммануил Нобель переехал в Петербург в 1842 году с женой и тремя сыновьями. Совместно с генералом Огаревым он построил завод, продукция которого переоснастила российскую армию и флот. Завод производил двигатели, артиллерийские стволы, мортиры, колеса, паровые машины и котлы. В ходе Крымской войны мины Нобеля защищали Кронштадтскую и Свеаборгскую крепости. Эммануил Нобель был внесен в реестр Первой торговой гильдии и награжден Царской Императорской Золотой медалью.



Сыновья Нобеля продолжили дело отца. Один из них, Людвиг, после возвращения Эммануила на родину, остался в Петербурге и взял на себя управление заводом и приобрёл ещё один — на Выборгской стороне. При организации быта своих работников Людвиг Нобель, заинтересованный в том, чтобы квалифицированные специалисты работали именно у него, использовал самые передовые подходы того времени. На территории «Нобелевского городка», квартала, где жили рабочие и служащие, была построена своя столовая, больница, школа для детей. Для служащих были построены дома с трёхкомнатными квартирами, центральным отоплением и даже ванными, что считалось редкостью в те времена.



Кроме того, в 1902 году на территории «городка» открылся зал для народных чтений, построенный архитектором Романом Мельцером на средства Эммануила Нобеля. Здание в дальнейшем получило название Народный дом Нобеля.



Во время Первой мировой войны в доме для управленческого персонала в «Нобелевском городке» был оборудован госпиталь. В нём работала ещё одна уникальная представительница династии Нобелей — Марта Людвиговна, вторая в истории России дипломированная женщина-врач.



Сейчас «Нобелевский городок» практически сохранил свой первоначальный облик. Это небольшой район из четырнадцати двух-, трёх- и четырёхэтажных зданий в стиле модерн. Внутри этого квартала, по ул. Выборгская, 4, строится фамильный дом Nobelius от ГК «ПСК». Архитектура нового дома продолжает и развивает облик квартала. Атмосфера Петербурга конца XIX — начала ХХ веков воссоздана и переосмыслена с новыми технологиями современного жилого дома. Дома, создающего новую историю.



Каждая деталь, даже узоры плитки на полах, выполнены в стиле, характерном для рубежа XIX-ХХ веков. Расположение дома, его архитектура и, конечно, интерьер, раскрывает эпоху одной из самых знаменитых петербургских династий предпринимателей. Nobelius — это дом бизнес-класса в квартале, созданным волей и духом предпринимательства.



Подробности о квартирах в ЖК Nobelius, планировках, видах, технологиях, способах покупки и многом другом — в офисе продаж на Выборгской ул., 4 и по телефону: (812) 640–38–38.



Справка о компании «ПСК»



ЖК Нобелиус — застройщик ООО «Виктория», проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

