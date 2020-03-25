Навального возле входа в редакцию «Эхо Москвы» обсыпали мукой

Об этом сам Навальный рассказал в своем Twitter. По его словам, нападавших было трое. «Обсыпали меня мукой и облили прокисшим молоком каким-то. Наверняка все ещё и с коронавирусом. А вы говорите карантин», — написал политик.

Неизвестные напали на оппозиционного политика Алексея Навального у входа в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» на Новом Арбате в столице днем 25 марта.

Отряды Путина в действии. Пришёл на «Эхо». У входа три дегенерата. Обсыпали меня мукой и облили прокисшим молоком каким-то. Наверняка все ещё и с коронавирусом. А вы говорите карантин pic.twitter.com/J4hr9fT1xv

До редакции, судя по трансляции программы «Условно ваш» с Егором Жуковым, он все же дошел. Гость в студии рассказал, что в последнее время его регулярно подкарауливают «группы сумасшедших людей», но обычно они его просто провожают, выкрикивая различные оскорбления, «а сегодня они решили обсыпать меня мукой».

«Это те же самые люди, которые плескали в меня зеленкой», — уверен политик.



Зеленкой политика последний раз обливали весной 2017 года. Тогда едкая жидкость попала ему в глаз, и несколько месяцев ему пришлось лечиться. В нападавшем активисты распознали члена прокремлевского движения SERB Александра Петрунько, однако к ответственности он привлечен не был. В декабре 2017 года прокуратура потребовала расследование продолжить, но результатов оно так и не дало.