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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 13:17
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Ближайший к петербуржцам горнолыжный курорт в горах Мурманской области закрыт из-за коронавируса

Вслед за горнолыжным курортом BigWood в Кировске закрылся и Кукисвумчорр. Ближайшие пока еще доступные для жителей Петербурга трассы — на Кавказе.

Последний из двух курортов вблизи города Кировска в Мурманской области закрыт распоряжением местных властей с 25 марта. С 23 числа, как ранее писала «Фонтанка», закрылся BigWood.

Из ближайших курортов, расположенных в горах, для жителей Северной столицы пока доступны «Домбай» и «Красная Поляна», официальных сообщений о закрытии не было, судя по веб-камерам, на склонах немало людей.

Все еще работают и некоторые курорты в Ленобласти, где еще можно покататься на лыжах.

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