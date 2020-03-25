Ближайший к петербуржцам горнолыжный курорт в горах Мурманской области закрыт из-за коронавируса
Вслед за горнолыжным курортом BigWood в Кировске закрылся и Кукисвумчорр. Ближайшие пока еще доступные для жителей Петербурга трассы — на Кавказе.
Последний из двух курортов вблизи города Кировска в Мурманской области закрыт распоряжением местных властей с 25 марта. С 23 числа, как ранее писала «Фонтанка», закрылся BigWood.
Из ближайших курортов, расположенных в горах, для жителей Северной столицы пока доступны «Домбай» и «Красная Поляна», официальных сообщений о закрытии не было, судя по веб-камерам, на склонах немало людей.
Все еще работают и некоторые курорты в Ленобласти, где еще можно покататься на лыжах.