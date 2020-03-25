В Петербурге больной коронавирусом попал в реанимацию

Главный врач больницы Боткина Денис Гусев сегодня на пресс-конференции рассказал, что в Петербурге один пациент с подтверждённым диагнозом Covid-19 находится в реанимации.



По его словам, он поступил 24 числа, имеет выраженный интоксикационный синдром. Но у него пока нет пневмонии.



Всего в Боткинской больнице остаются 16 пациентов с коронавирусом. В России же за сутки выявлено 163 случая.



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