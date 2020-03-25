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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 12:23
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В Петербурге больной коронавирусом попал в реанимацию

Главный врач больницы Боткина Денис Гусев сегодня на пресс-конференции рассказал, что в Петербурге один пациент с подтверждённым диагнозом Covid-19 находится в реанимации.

По его словам, он поступил 24 числа, имеет выраженный интоксикационный синдром. Но у него пока нет пневмонии.

Всего в Боткинской больнице остаются 16 пациентов с коронавирусом. В России же за сутки выявлено 163 случая.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, Петербурге.

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Комментарии (3)

gbg
А он точно с коронавирусом туда попал, а не с алкогольным отравлением?
RRR
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