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25.03.2020 08:26
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Розовая красота: в центре Петербурга зацвела сакура

Природа встречает весну. Сакура из Сада Дружбы на Литейном проспекте, которая проснулась ещё в феврале – тогда на ней начали распускаться почки, наконец зацвела.

На ветвях дерева появились нежные розовые цветы, рассказал «Фонтанке» 25 марта читатель Антон. Горожане специально приходят в сквер, чтобы полюбоваться красотой.

Антон Кубышкин,&nbsp;<a href="https://vk.com/grib_spb" class="_">vk.com/grib_spb</a>
Антон Кубышкин, vk.com/grib_spb
Антон Кубышкин,&nbsp;<a href="https://vk.com/grib_spb" class="_">vk.com/grib_spb</a>
Антон Кубышкин, vk.com/grib_spb
Антон Кубышкин,&nbsp;<a href="https://vk.com/grib_spb" class="_">vk.com/grib_spb</a>
Антон Кубышкин, vk.com/grib_spb
Антон Кубышкин,&nbsp;<a href="https://vk.com/grib_spb" class="_">vk.com/grib_spb</a>
Антон Кубышкин, vk.com/grib_spb
Антон Кубышкин,&nbsp;<a href="https://vk.com/grib_spb" class="_">vk.com/grib_spb</a>
Антон Кубышкин, vk.com/grib_spb
Антон Кубышкин,&nbsp;<a href="https://vk.com/grib_spb" class="_">vk.com/grib_spb</a>
Антон Кубышкин, vk.com/grib_spb
Антон Кубышкин,&nbsp;<a href="https://vk.com/grib_spb" class="_">vk.com/grib_spb</a>
Антон Кубышкин, vk.com/grib_spb
Антон Кубышкин,&nbsp;<a href="https://vk.com/grib_spb" class="_">vk.com/grib_spb</a>
Антон Кубышкин, vk.com/grib_spb

Сад дружбы у домов 15 и 17 на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге был открыт в мае 2003 года в честь празднования трёхсотлетия города как подарок от Шанхая, города-побратима Санкт-Петербурга. Сакурой называют деревья подсемейства сливовые (Prunus), входящие в семейство розовые (Rosaceae). Обычно сакуры декоративные и не дают плодов.

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