Природа встречает весну. Сакура из Сада Дружбы на Литейном проспекте, которая проснулась ещё в феврале – тогда на ней начали распускаться почки, наконец зацвела.
На ветвях дерева появились нежные розовые цветы, рассказал «Фонтанке» 25 марта читатель Антон. Горожане специально приходят в сквер, чтобы полюбоваться красотой.
Сад дружбы у домов 15 и 17 на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге был открыт в мае 2003 года в честь празднования трёхсотлетия города как подарок от Шанхая, города-побратима Санкт-Петербурга. Сакурой называют деревья подсемейства сливовые (Prunus), входящие в семейство розовые (Rosaceae). Обычно сакуры декоративные и не дают плодов.