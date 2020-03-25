Природа встречает весну. Сакура из Сада Дружбы на Литейном проспекте, которая проснулась ещё в феврале – тогда на ней начали распускаться почки, наконец зацвела.



На ветвях дерева появились нежные розовые цветы, рассказал «Фонтанке» 25 марта читатель Антон. Горожане специально приходят в сквер, чтобы полюбоваться красотой.