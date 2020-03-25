Автомобиль задымился от удара трамвая на Куйбышева, вагоны встали
В пустом городе утром 25 марта движение по улице Куйбышева на Петроградской стороне немного затрудняет ДТП с трамваем.
Как сообщает читательница «Фонтанки» Елена, на Куйбышева у пересечения с Кронверкским проспектом столкнулись трамвай и легковая машина. Возможно, автомобилист хотел повернуть налево с Куйбышева на Кронверкский (в сторону мечети), но не пропустил электротранспорт. Судя по всему, никто не пострадал. Автомобиль дымится. Трамваи встали в обе стороны. Пользователи «Яндекс.Навигатора» отмечают, что объезжать аварию приходится по трамвайным путям.
В целом дороги Петербурга сейчас почти свободны – «зелёные» 2 балла. Пробок стало заметно меньше на этой неделе, с началом школьных каникул (вероятно, сыграл свою роль также перевод многих сотрудников офисов на удалённую работу). Утренний максимум 23 и 24 марта составлял 4 балла против обычных 6, а вечерний – 6 баллов против обычных 7.