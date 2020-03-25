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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 07:23
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Сильный ветер в Петербурге будет сдувать тепло, но солнце греет уверенно

Солнечное тепло в Петербурге в ближайшие пару дней будет остужать ветер. Впрочем, дневная температура всё равно по-настоящему весенняя – сегодня до плюс 10 градусов.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью 25 марта в городе было до минус 1, сейчас плюс 3, а днём ожидается 8-10 градусов тепла. При этом умеренный юго-западный и западный ветер может разгонятся до сильного, в Ленинградской области местами порывы до 15-18 м/с.

Осадков не ожидается ни сегодня, ни в оставшиеся рабочие дни на этой неделе. Не должно быть уже и минусовых температур, но только в городе. В области ночью всё ещё возможны заморозки, зато и днём местами теплее, например 27 марта – до плюс 12.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/forecs/foreclo3daysd.php" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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