Солнечное тепло в Петербурге в ближайшие пару дней будет остужать ветер. Впрочем, дневная температура всё равно по-настоящему весенняя – сегодня до плюс 10 градусов.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью 25 марта в городе было до минус 1, сейчас плюс 3, а днём ожидается 8-10 градусов тепла. При этом умеренный юго-западный и западный ветер может разгонятся до сильного, в Ленинградской области местами порывы до 15-18 м/с.

Осадков не ожидается ни сегодня, ни в оставшиеся рабочие дни на этой неделе. Не должно быть уже и минусовых температур, но только в городе. В области ночью всё ещё возможны заморозки, зато и днём местами теплее, например 27 марта – до плюс 12.