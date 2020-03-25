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25.03.2020 00:05
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Биржа в Нью-Йорке заметно подросла

. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись во вторник значительным ростом ключевых индексов.

Dow Jones вырос на 11,36), установившись на отметке 20704,91 пункта. Индекс S&P 500 поднялся на 9,38% до 2447,33 пункта, а индекс электронной биржи Nasdaq - на 557,18 пункта (8,12%), до 7417,86 пункта.

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