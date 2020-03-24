FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +7
78.85р85.43р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 19:05
0
Печать

Норвегия продлила карантин до середины апреля

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг 24 марта заявила о продлении срока действия ограничительных мер в стране из-за эпидемии коронавируса.

«Ограничительные меры будут действовать до 13 апреля. Это означает, что в течение следующих недель в нашей повседневной жизни продолжат действовать серьезные ограничения», — сказала она. Как пояснило Норвежское телеграфное бюро, школы, детсады и вузы останутся закрытыми, сохранятся рекомендации оставаться дома и ограничения на путешествия.

Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось до 2566, за сутки зафиксировано 196 новых случаев инфицирования. По данным Норвежского телеграфного бюро, от последствий коронавируса в стране умерли уже 12 человек.

Ранее правительство Норвегии из-за ситуации с пандемией ввело запрет на въезд в страну иностранцев, у которых нет вида на жительство, установлен погранконтроль на границах внутри Шенгена. На двухнедельный карантин отправляются все вернувшиеся в королевство из других государств.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний