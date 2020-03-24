Норвегия продлила карантин до середины апреля

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг 24 марта заявила о продлении срока действия ограничительных мер в стране из-за эпидемии коронавируса.

«Ограничительные меры будут действовать до 13 апреля. Это означает, что в течение следующих недель в нашей повседневной жизни продолжат действовать серьезные ограничения», — сказала она. Как пояснило Норвежское телеграфное бюро, школы, детсады и вузы останутся закрытыми, сохранятся рекомендации оставаться дома и ограничения на путешествия.



Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось до 2566, за сутки зафиксировано 196 новых случаев инфицирования. По данным Норвежского телеграфного бюро, от последствий коронавируса в стране умерли уже 12 человек.

