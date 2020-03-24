Вместо производства аппаратов ИВЛ Илон Маск нашел, где их купить. И подарил больницам Лос-Анджелеса

Партия из 1255 аппаратов ИВЛ, соответствующих всем медицинским сертификатам США, оказалась невостребованной в Китае, где эпидемия коронавируса резко пошла на спад, сообщает 24 марта Bloomberg . Илон Маск договорился об их выкупе и срочно переправил всю партию самолетами в США.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил в своем твиттере, что городские больницы Лос-Анджелеса начали получать партию из более чем 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких. Они были куплены в Китае и переданы городу безвозмездно Илоном Маском.

Как отметил сам Маск в своем Твиттере, такая оперативность стала возможна благодаря расторопности китайского представительства Tesla и приоритетному отношению к медицинским грузам со стороны китайской и американской таможни.

Несмотря на неоднократно выраженное скептическое отношение ко всей ситуации с пандемией COVID-19, в последнее время Илон Маск активно участвует в борьбе с вирусом. Накануне глава Tesla пожертвовал 300 000 комплектов защиты двум американским больницам. Также Маск заявлял, что Tesla готова наладить выпуск аппаратов ИВЛ, правда, он считал, что к тому времени, когда это удастся сделать, потребность в них может отпасть. Гораздо эффективнее оказалось просто найти место, где эти аппараты можно быстро купить.

Губернатор Ньюсом назвал действия гендиректора Tesla «героическими усилиями», отметив при этом, что при нынешних темпах развития пандемии в Калифорнии все равно будет не хватать около 50 000 больничных мест. Также медицинским службам может понадобиться не менее 1 миллиарда одноразовых перчаток и 500 000 масок.