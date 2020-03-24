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24.03.2020 11:15
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Антимонопольщики займутся ценами на связь после перевода россиян на удалённую работу

Динамика цен на мобильную связь и Интернет будет тщательно изучена федеральным антимонопольным ведомством, председатель правительства РФ поручил ФАС и Минкомсвязи до 25 марта проанализировать динамику тарифов на них в связи с «удаленкой» из-за коронавируса.

Поручение дано по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«ФАС России, Минкомсвязи России проанализировать динамику изменения операторами мобильной связи тарифов (цен) на услуги, предоставление которых непосредственно связано с обеспечением возможности перевода населения на дистанционные (удаленные) формы работы (обучения) в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, и о результатах доложить в правительство Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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