Антимонопольщики займутся ценами на связь после перевода россиян на удалённую работу
Динамика цен на мобильную связь и Интернет будет тщательно изучена федеральным антимонопольным ведомством, председатель правительства РФ поручил ФАС и Минкомсвязи до 25 марта проанализировать динамику тарифов на них в связи с «удаленкой» из-за коронавируса.
О решениях по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцииhttps://t.co/jmkIHUrHQC— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) March 24, 2020
Поручение дано по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
«ФАС России, Минкомсвязи России проанализировать динамику изменения операторами мобильной связи тарифов (цен) на услуги, предоставление которых непосредственно связано с обеспечением возможности перевода населения на дистанционные (удаленные) формы работы (обучения) в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, и о результатах доложить в правительство Российской Федерации», — говорится в сообщении.